Саратовскую компанию заподозрили в отмывании преступно полученных доходов

В Саратове прокуратура Ленинского района возбудила административное дело в отношении ООО «БухучетПрофи» и его руководителя по факту нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

ООО «БухучетПрофи» зарегистрировано и состоит на учете в ИФНС РФ по Ленинскому району, основным видом деятельности организации является оказание бухгалтерских услуг юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Установлено, что в организации отсутствуют правила внутреннего контроля, предусмотренные ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», не назначено специальное должностное лицо.

Марина Ковалева