Пензенская область перевыполнила план по приросту доходов в бюджет

В Пензенской области в 2018 году увеличился объем инвестиций в основной капитал на 26,6% при взятом на себя региональными властями обязательстве в 3,6%. Об этом на заседании в доме правительства РФ, где обсуждался вопрос сбалансированности бюджетных систем федерального центра и регионов, рассказал губернатор Иван Белозерцев.

Пенза выполнила пункты Соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению государственных финансов региона, подписанного областным правительством и министерством финансов России.

В числе обязательств исполнен и перевыполнен прирост налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет области: в 2017 году на 7 % при взятом обязательстве в 4,7%, в 2018 году – на 5,9% при обязательстве в 2,4%.

«Доля среднесписочного количества работников на предприятиях малого и среднего предпринимательства в общей численности занятого населения возросла в 2017 году – на 1,8%, при обязательстве - на 0,2%, в 2018 году - на 0,2%, как и предусматривалось Соглашением», - добавил Иван Белозерцев.

Глава региона констатировал исполнение взятых субъектом РФ на себя в этом году обязательств: проведена оценка эффективности налоговых льгот, результаты направлены в Минфин России.

Кроме того, выполнены обязательства по обеспечению дефицита бюджета на уровне не более 10% – в 2017 и 2018 годах бюджет исполнен с профицитом, размер госдолга снижается в течение четырех лет.

Иван Сергеев