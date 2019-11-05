«Сады гиганта» ввели третью очередь тепличного комплекса под Новосибирском

Тепличный комплекс «Сады гиганты» в Новосибирской области ввел в эксплуатацию третью очередь теплиц мощностью 5,6 тыс. т овощей в год. Инвестиции в строительство теплиц и электроподстанции на 110 кВт составили 824 млн руб. В результате общая площадь тепличного комплекса достигла 11 га. Планируется, что объем производства продукции увеличится до 8 тыс. т в год.

В прошлом году «Сады гиганта» запустили вторую очередь комплекса за 520 млн руб. Ее площадь — 3 га, проектная мощность — 2,5 тыс. т продукции в год. Первая очередь была введена еще в 2012 году. Ее мощность — 1,8 тыс. т овощей в год (томат, огурец, зелень).

Компания принадлежит ООО «Гигант плюс» (100%) предпринимателя Александра Манцурова. По данным пресс-службы облправительства, за первое полугодие 2019 года выручка от реализации продукции, товаров, работ и услуг «Садов гиганта» составила 234 млн руб., за аналогичный период 2018 года — 173,8 млн руб.

Оксана Павлова