В НПЗ «Барабинском» сменились собственники

Владельцем 90,9% в ООО «НПЗ» Барабинский» стала компания «Вектор», зарегистрированная в Куйбышевском районе Новосибирской области. Ранее единственным владельцем компании был Александр Осьминин. Сейчас у него осталась доля 9,1%.

НПЗ «Барабинский» был зарегистрирован в 2012 году в Новосибирской области. Компания заявляла о реализации в регионе проекта нефтеперерабатывающего завода мощностью 3 млн т нефти и глубиной переработки 95%. Планировалось производить бензины «Премиум 95» и «Евросупер 98», зимнее дизтопливо. Инвестиции в проект назывались руководством компании на уровне более $1,3 млрд.

По данным Александра Осьминина, ключевые инвесторы проекта несколько раз менялись: изначально планировалось, что это будет один из европейских неназванных банков, позднее он сообщал, что инвестором, планирующим вложить стартовые 20%, станет россиянин, владелец швейцарской финансовой компании BFB Engineering AG. Однако проект так и не был реализован.

В 2018 году служба судебных приставов добилась в суде обращения взыскания на земельный участок площадью более 180 га, на котором планировалось строительство НПЗ. Апелляционная инстанция подтвердила это решение суда.

О том, как Барабинскому нефтеперерабатывающему заводу нашли западного инвестора, читайте в материале “Ъ-Сибирь” «НПЗ со швейцарским механизмом»

Оксана Павлова