Путин назначил главного следователя Бурятии

Президент Владимир Путин назначил генерала-майора юстиции Вячеслава Сухорукова на должность главы управления Следственного комитета России в Бурятии на пятилетний срок. Соответствующий указ накануне опубликован на интернет-портале правовой информации.

Ранее следственное управление возглавлял Андрей Кондин, которого руководитель государства уволил в апреле 2019 года. С мая этого года он работает министром региональной безопасности Омской области. С весны исполняющим обязанности регионального следкома был заместитель главы ведомства Сергей Базаров.

С 1987 года Вячеслав Сухоруков работал в органах прокуратуры Бурятии следователем, старшим следователем, заместителем прокурора Железнодорожного района Улан-Удэ и начальником отдела по расследованию особо важных дел. В 2017 году сначала возглавил республиканское управление СКР, затем занял должность руководителя Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

Юлия Сасевич