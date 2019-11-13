Сила объединения

В этом году на Театральной олимпиаде в России показаны проекты всех важных российских театральных фестивалей.

Театральная олимпиада 2019 — событие по-настоящему масштабное, о чем свидетельствует и тот факт, что свои специальные программы на ней представили крупнейшие российские фестивали. Так, в Санкт-Петербурге в Олимпиаде принимают участие Международный театральный фестиваль им. А. П. Чехова, Летний фестиваль искусств «Точка доступа», Международный театральный фестиваль «Балтийский дом», Фестиваль «Золотая маска», а завершением Олимпиады станут четыре спектакля Фестиваля NET (Новый европейский театр), которые зритель увидит в ноябре и декабре 2019 года.

Что дает олимпийский формат фестивалям? Как считает арт-директор NET Роман Должанский, это прежде всего возможность реализовать то, что своими силами сделать не удавалось. «Мысль провести фестиваль сразу в двух столицах бодрила нас уже несколько лет,— говорит Должанский.— К сожалению, осуществить ее без дополнительного финансирования было бы трудно. Так что спасибо Олимпиаде за то, что помогла воплотить эту идею».

Финансовую сторону выделяет и директор «Точки доступа» Филипп Вулах: «Без Олимпиады у нас бы не было такой масштабной образовательной программы. И второе, самое важное,— фестиваль невозможно сделать без денег. Как правило, мы решаемся в будущем году делать "Точку доступа", если находится хотя бы один источник финансирования, готовый подтвердить свой интерес загодя. В 2019 году таким партнером стала Театральная олимпиада».

«Золотая маска» — один из самых известных широкой публике и финансово благополучных фестивалей, его директор Мария Ревякина видит в олимпийском проекте другие возможности: «Театральная олимпиада — сама суть движения внутри профессионального сообщества, движения к зрителю. Они создают наше общее пространство и ту центростремительную силу, что питает любой творческий процесс. Поэтому для "Золотой маски" было важно показать здесь свою программу. И нам кажется, что эта программа, которую составили неординарные постановки — ультрасовременная танцевальная дилогия израильской компании L-E-V и спектакль "Иванов" Тимофея Кулябина с прекрасными актерскими работами,— вызвала большой зрительский интерес». В рамках Олимпиады «Золотая маска» представила не только спектакли, но и образовательный проект «Демократизм как принцип и ценность фестиваля», который ориентирован на российских театральных продюсеров.

«Пожалуйста, дальше (Гамлет)», авторы Ян Дейвендак и Роже Барнат, Компания Яна Дейвендака Dreams Come True (Швейцария), Программа фестиваля «Точка доступа» Фото: Пресс-служба Театральной олимпиады 2019 / Интерпресс

Международный театральный фестиваль «Балтийский дом» этой осенью прошел в 29-й раз. «На мой взгляд, результатом нашего сотрудничества с Театральной олимпиадой можно назвать взаимный обмен: зрителями, идеями и спектаклями,— говорит его директор Сергей Шуб.— Олимпиада может гордиться, что "Балтийский дом", первый ежегодный международный театральный фестиваль в истории новой России, стал ее частью. И "Балтийскому дому", бесспорно, приятно, что его программа включена в такой глобальный культурный проект, системообразующей фигурой которого в этом году стал Валерий Владимирович Фокин. Этого человека я искренне уважаю и как талантливого режиссера, и как одного из лучших театральных менеджеров».

Ощущается ли конкуренция между фестивалями, борьба за зрителя, как на Олимпиаде, так и вне ее? Большинство директоров сходятся в том, что конкуренция есть — и это хорошо. У каждого фестиваля есть свой зритель, а Олимпиада дает возможность выйти к новой аудитории. «Если ты читаешь Пушкина, это не значит, что ты не читаешь Гоголя. Скорее наоборот: если Пушкина не открывал, то, вероятно, и Гоголя — нет»,— уверен Филипп Вулах. И проблема театра и его развития не в конкуренции, а в тех, кто «не открывал Пушкина». «По статистике, в театр вообще ходит три процента населения. Предпосылок для того, чтобы эта цифра значительно выросла, я не вижу. Да и не уверен, что к этому нужно стремиться»,— полагает Роман Должанский. Театральная жизнь в Москве куда разнообразнее, чем в Санкт-Петербурге, считает Филипп Вулах: «Если в Москве театр и без того занимает очень важное место в жизни города и не ходить туда невозможно, то в том, что горожанам некуда ходить, виноваты мы, деятели культуры и наши друзья по ту сторону бюджета. А когда после большого перерыва ты предлагаешь такое богатство и разнообразие, как в нынешнем году благодаря Олимпиаде, нужен хороший дижестив». Мария Ревякина придерживается другого мнения: «Появляются новые интересные имена, театры не только в столицах — в Москве и Санкт-Петербурге, но и в регионах приобретают свой собственный стиль, творческий почерк и своего зрителя. Как и всегда, большее внимание привлекают резонансные постановки, работы известных режиссеров или режиссеров молодых, но уже заявивших о себе».

«Из подполья: ответ Достоевскому», режиссер Томас Ричардс, Центр Ежи Гротовского и Томаса Ричардса (Италия), Программа фестиваля «Балтийский дом» Фото: Пресс-служба Театральной олимпиады 2019 / Интерпресс

О будущих театралах говорит и Сергей Шуб: «Сегодня все больше внимания со стороны правительства Петербурга уделяется так называемым независимым, молодым театрам, которые создает талантливая творческая молодежь и куда ходит такой же молодой зритель. Поддержка подобных проектов очень правильный стратегический ход. Мы все должны ориентироваться на тех, кому сейчас 18, 20, 25 лет». Театральная олимпиада с ее богатой постановочной и образовательной программой рассчитана в том числе на зрителей нового поколения.

Мария Леденева