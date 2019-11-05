Погиб известный пермский фотограф

Трагически погиб пермский фотограф Сергей Глорио. О его гибели в facebook вчера сообщил его коллега Андрей Коршунов. 61-летний Сергей Глорио имел опыт работы свыше 40 лет, его фотоснимки публиковались во многих СМИ Прикамья, включая «КоммерсантЪ-Прикамье». По информации «Ъ-Прикамье», жизнь фотографа оборвалась в результате ДТП. Напомним, вечером 28 октября на перекрестке улиц Сибирской и Пушкина водитель автобусного маршрута №3 допустил наезд на пешехода.

Прощание с фотографом состоится в среду в 11-00 в Храме Святых Царственных страстотерпцев на Нагорном.