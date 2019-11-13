Региональные мосты

Если продолжить аналогию со спортом, можно сказать, что российские театры, представленные на Олимпиаде, играют за сборную страны. “Ъ” выяснил, какими были критерии отбора в национальную команду.

Программа Театральной олимпиады 2019 в России началась в марте и продлится до декабря текущего года. В ней участвуют 78 театральных коллективов из 22 стран, в рамках программы выступят 50 иностранных и 28 российских театров. Некоторые гастролеры приехали в Россию впервые — это FC Bergman (Бельгия), Les Hommes Approximatifs (Франция), Artangel из Манчестера (Великобритания). Но помимо зарубежных коллективов Театральная олимпиада представляет мировой общественности последние достижения российской сцены. Спектакли театров из Татарстана, Бурятии, Якутии, Чечни, Карелии, Калмыкии и Башкирии прошли в октябре в Санкт-Петербурге с аншлагами. В рамках Театральной олимпиады запланированы и гастроли петербургских театров по регионам России: всего будет показано 22 спектакля в 11 городах — Москве, Владивостоке, Ярославле, Великом Новгороде, Сочи, Рязани, Владикавказе, Новосибирске, Калининграде, Петрозаводске и Костроме. Таким образом будет построен своеобразный олимпийский театральный мост.

Куратором Программы национальных театров России на Театральной олимпиаде 2019 стал Фарид Бикчантаев — главный режиссер Татарского государственного академического театра им. Галиасгара Камала. Одним из ключевых принципов отбора постановок для Программы национальных театров стало их прямое отношение к национальной драматургии и литературе. Следующий критерий — качество. «Мы понимали, что не сможем представить всех, даже если наберем в программу сотню театров. Поэтому было решено отобрать пять-шесть,— объясняет Фарид Бикчантаев.— Благодаря тому, что в Татарстане проводится свой театральный фестиваль, а также потому, что наш театр участвует в фестивалях по всей стране, выбрать самые заметные театры не составило большого труда».

Зулеийха открывает глаза», режиссер Айрат Абушахманов, Башкирский академический театр драмы им. М. Гафури (Республика Башкортостан, Россия) Фото: Пресс-служба Театральной олимпиады 2019 / Интерпресс

Важным критерием отбора для него стало и то, как театры представляют уникальную культуру своего народа. Так, к примеру, был выбран Театр Олонхо со спектаклем «Воительница-Джырыбына» — в его основе древняя традиция исполнения олонхо, стихотворных эпических сказаний якутов. Из спектаклей Татарского государственного академического театра был выбран «Взлетел петух на плетень», где показан, хоть и с некоей долей иронии, менталитет татарина. По той же причине получил возможность представить свою постановку бурятский театр, воспевающий культуру, построенную на буддизме.

«Есть такие слова в наших национальных языках, которые невозможно перевести на русский, например, "мон" у татар или "тойук" у якутов (оба понятия связаны с песенным творчеством.— “Ъ”). Я думаю, что у каждого народа есть то, что очень сложно перевести: это надо либо увидеть, либо почувствовать»,— отвечает на вопрос о том, в чем состоит главное различие национальных театральных сцен в России, Фарид Бикчантаев. В качестве примера, объясняющего, почему так важно показать культурное многообразие страны, он привел слова татарского драматурга Туфана Миннуллина: «Вот представьте поле, где очень много разных цветов и растений. А теперь вообразите то же поле, где остались только одинаковые цветы. По-моему, это уже будет не поле».

«Воительница-Джырыбына», режиссер Матрёна Корнилова, Театр Олонхо (Республика Саха, Россия) Фото: Пресс-служба Театральной олимпиады 2019 / Интерпресс

Надо отметить, что впервые за все время проведения Международной театральной олимпиады в нее включена специальная программа, посвященная национальным театрам. Постановки не только познакомили зрителя с национальными традициями, но и сквозь призму театрального искусства позволили окунуться в историю и в тонкости современной жизни в республиках, входящих в состав России. При этом благодаря формату Олимпиады зритель получил возможность увидеть культуру и новации национальных сцен не изолированно, а в контексте традиций и новшеств международных театров.

Дмитрий Иванов