Владимир Путин назначил начальника УФСИН по Башкирии

Алексей Чириков назначен начальником Управления федеральной службы исполнения наказания по Башкирии, следует из указа президента России Владимира Путина, который был подписан сегодня. Таким образом он сменит на этот должности Ильнура Адгамова, который временно исполнял обязанности начальника республиканского управления ФСИН с сентября текущего года.

Алексей Чириков родился в 1975 году в Барнауле. В 1996 году окончил Уфимскую высшую школу МВД России, в 2010 году - Академию права и управления ФСИН России. С 1996 года работал в органах уголовно-исполнительной системы Алтайского края. С сентября 2018 года и по настоящее время занимал должность начальника УФСИН России по Калининградской области.

Олег Вахитов