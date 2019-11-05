Президент упразднил два районных суда в Прикамье

Президент РФ Владимир Путин вчера подписал федеральный закон «Об упразднении Юрлинского и Горнозаводского районных судов Пермского края». Вместо них будут образованы постоянные судебные присутствия в составе Кудымкарского городского суда и Чусовского городского суда Пермского края, говорится в тексте закона.

Он принят Государственной Думой 16 октября 2019 года, одобрен Советом Федерации 23 октября 2019 года.

Закон направлен на совершенствование судебной и организационной деятельности судов общей юрисдикции Пермского края, а также на обеспечение прав граждан на доступ к правосудию и на судебную защиту, отмечается в тексте документа.