В УрФО отметили День народного единства

Митинги, шествия, ярмарки и концерты были организованы в городах Уральского федерального округа в честь Дня народного единства.

В Екатеринбурге в Историческом сквере был организован митинг-концерт. Перед собравшимися выступил свердловский вице-губернатор Сергей Бидонько. «Основа нашей государственной политики — в создании возможности для людей всех вероисповеданий, конфессий, национальностей объединившись жить в нашей стране»,— сказал он. Председатель заксобрания региона Людмила Бабушкина добавила: «Мы самобытны и свободолюбивы, противоречивы и горды. Но если нужно, мы объединимся и встанем на защиту нашей Родины». На концерте артисты екатеринбургского театра музкомедии показали отрывки из мюзикла «Екатерина Великая».

Екатеринбургская епархия организовала в Екатеринбурге праздничный крестный ход от Свято-Троицкого кафедрального собора до Храма-на-Крови. Его возглавили митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, епископ Тарский и Тюкалинский Савватий и другие епископы. Епархия утверждает, что в крестном ходе приняли участие 8 тыс. человек.

На Ямале в честь праздника состоялось более 100 различных мероприятий – митинги, концерты, флешмобы, квесты, мастер-классы. «Ямал всегда был регионом волевых людей, которые любят его по-настоящему, умеют работать и реальными делами приносят пользу Родине. Благодарю всех ямальцев за патриотизм, сплоченность и крепкий северный дух»,— сказал в поздравлении губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Наталья Комарова приняла участие в митинге на центральной площади Ханты-Мансийска. «Испокон веков на нашей земле жили люди разных национальностей. Чувство локтя, уважение друг к другу всегда создавали условия для того, чтобы мы могли преодолеть самые высокие сложности, выполнить самую тяжелую работу. Мудрость, традиции, культура каждого из народов, населяющих автономный округ, — наш фундамент, база, за которую мы держимся, и которая дает нам возможность развиваться и жить дальше, передавать эту прекрасную землю нашим детям, внукам, следующим поколениям»,— сказала она. Наталья Комарова также прочитала стихотворение югорского поэта Евгения Оглоблина о том, что «Югра – добросердечности планета».

День народного единства учрежден в 2005 году в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от иностранных интервентов.

Алексей Буров