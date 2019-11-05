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Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Михаил Давыдов получил звание генерала-лейтенанта

Начальник ГУ МВД по Пермскому краю Михаил Давыдов получил новое знание – генерала-лейтенанта. Соответствующий указ вчера подписал президент РФ Владимир Путин. Господин Давыдов в звании генерала-майора возглавил прикамскую полицию в июле 2018 года.

Такое же звание присвоено начальнику МВД по Алтайскому краю Андрею Подоляну. Напомним, с 2011 по 2015 года господин Подолян служил заместителем начальника криминальной милиции ГУВД по Пермскому краю, заместителем начальника полиции (по оперативной работе) ГУ МВД России по Пермскому краю.

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