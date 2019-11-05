К должникам подтягивают Федресурс

Участники финансового рынка выступили против новой версии законопроекта, обязующего кредиторов размещать сведения о привлечении коллекторов в новом реестре. Дополнительные затраты не выглядят большими, но коллекторы и финансисты говорят о дублировании функций и рисках утечки данных. Документ прошел три чтения в Госдуме, был отклонен Совфедом как раз из-за «нецелесообразности», а теперь вернулся на рассмотрение после работы согласительной комиссии. Эксперты считают, что вероятность принятия документа в новой редакции достаточно велика, но участников рынка она тоже не устраивает.

СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА) направила в Совфед письмо с просьбой отклонить законопроект, в том числе вносящий изменения в закон о взыскании долгов физлиц (230-ФЗ). Он предлагает обязать кредиторов размещать информацию о «лице, привлекаемом для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности» в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс). Авторы проекта считают, что тот будет «способствовать информированности должников о передаче долга».

Сейчас информировать должника о привлечении к возврату долга коллектора по 230-ФЗ кредитор должен заказным письмом с уведомлением о вручении либо иным согласованным способом. Проект предусматривал дублирование информации о передаче на Федресурсе и плату за публикацию сведений в реестре 430 руб. за каждое сообщение о передаче или продаже лота, состоящего из разных должников, одному коллектору.

Госдума приняла законопроект в трех чтениях в 2018 году, но его отклонил Совфед, посчитав, что «необоснованное дублирование обязанности по уведомлению посредством размещения информации» в реестре «повлечет дополнительные расходы для кредитора без достижения положительного эффекта» и может «привести к дополнительным расходам граждан, связанным с удорожанием обслуживания полученных ими кредитов». Была создана согласительная комиссия, по итогам ее работы 24 октября обновленный законопроект принят Госдумой и направлен в Совфед.

Основной новацией стало появление альтернативного способа оплаты — 4,3 тыс. руб. в месяц за безлимитное размещение, что выгоднее для крупных кредиторов. Также уточнен порядок доступа к информации в реестре. Увидеть данные сможет только кредитор, коллектор и сам должник после авторизации при помощи единой системы идентификации и аутентификации или усиленной квалифицированной подписи. Проект согласительной комиссии подлежит обсуждению и голосованию на общих основаниях без какого-либо приоритета, отмечает партнер «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Однако, признает он, вероятность отклонения теперь «достаточно мала».

В письме НАПКА говорится, что «установление дополнительного требования для кредиторов является избыточным, при этом потенциальная польза для должников несоразмерна с риском причинения вреда». «Рекомендуемый ресурс размещения информации предназначен для бизнеса, но не для массового использования физлицами,— считает президент НАПКА Эльман Мехтиев.— Граждане нуждаются в дополнительном информировании по движению долга, но для этого надо использовать более массовые и известные ресурсы». «Мы видим высокий риск утечки информации, которая может привести к злоупотреблению этими данными некоторыми игроками рынка и росту мошенничества»,— добавляют в Тинькофф-банке. Партнер НАФКО Павел Иккерт подчеркивает, что при этом штрафы за нарушение нового порядка могут доходить до 1 млн руб.

Исполнительный директор службы финансово-экономической информации АО «Интерфакс», руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин уверен, что «возможностей для фрода» нет, а плата невелика. Кредитор, поясняет он, при оплате размещения информации о привлечении иного лица для осуществления с ним взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, может использовать две опции: ежемесячную абонентскую плату без лимита размещаемой информации данного типа или плату за сообщение, в котором содержится информация об одном коллекторе и разных должниках. По оценке господина Юхнина, доходы оператора не превысят 10–15 млн руб. в год, большая часть денег пойдет на покрытие затрат на обеспечение стабильной работы. Все системы Федресурса аттестованы на работу с персональными данными, утверждает топ-менеджер, на стороне реестра реализован комплекс мер в части обеспечения хранения и обработки информации «с учетом современных требований к безопасности».

Светлана Самусева