Иностранные банки в России не растут

Дочерние структуры иностранных банков в России в январе—сентябре в среднем показали нулевой рост активов, а также худшее увеличение клиентских средств и темпы кредитования. Лучшую динамику по этим показателям продемонстрировали банки, финансовым оздоровлением которых занимается ЦБ, а также те, кто специализируется на розничном кредитовании. Тенденции, по мнению экспертов, могут быть обусловлены как избытком ликвидности у подконтрольных ЦБ банков, так и желанием розничных игроков активизировать кредитование клиентов до ужесточения регулирования.

Международное рейтинговое агентство Fitch провело исследование российской банковской системы за три квартала. Агентство выделяет несколько групп банков. Среди них «связанные с государством» — например, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк и другие. Другая группа — «подконтрольные ЦБ», в которой находятся попавшие под санацию кредитные организации, такие как банки группы «Открытие», Минбанк и Азиатско-Тихоокеанский банк. Также агентство выделяет топ-10 частных универсальных банков, дочерние структуры иностранных банков и банки, специализирующиеся на рознице (например, «Тинькофф» или «Русский стандарт»).

В среднем активы всех банков в январе—сентябре выросли на 1%, но в зависимости от категории результаты сильно разнятся.

Так, наибольший рост активов показали розничные банки (6,9%) и принадлежащие ЦБ кредитные организации (4,3%). У госбанков активы увеличились в среднем на 2,4%, у частных — на 1,4%. Особняком стоят дочерние структуры иностранных банков, у которых активы показали нулевой рост.

Кредитный портфель (с учетом валютной переоценки) увеличился в целом по банковской системе на 5,9%.

Лучшие результаты вновь у санируемых ЦБ банков (22,6%) и розничных игроков (20,1%). Частные банки показали рост кредитования на 9%, а госбанки и иностранцы — лишь на 4,9% и 4,6% соответственно. Средства клиентов в среднем в банковской системе выросли на 4,1%. Самый высокий рост у санируемых ЦБ банков (14,3%) и госбанков (4,6%). Розничные, частные и иностранные банки увеличили средства клиентов не столь значительно — на 2,9%, 2,5% и 2,2% соответственно.

Таким образом, дочерние структуры иностранных банков в этом году показывают худшие результаты, а кредитные организации, санируемые ЦБ,— наоборот, лучший рост по всем направлениям. Результаты иностранцев, по мнению начальника аналитического управления банка БКФ Максима Осадчего, связаны, в частности, с полным уходом с российского рынка крупнейшего датского Danske Bank и сворачиванием деятельности скандинавского Nordea Bank.

«Россия остается опасной территорией для иностранных банков и из-за санкций и повышенных рисков участия в сомнительных с точки зрения антиотмывочного законодательства сделок,— считает Максим Осадчий.— Поэтому исход иностранных игроков продолжается».

По его мнению, важным источником роста для банков, связанных с ЦБ, стали депозиты, размещенные регулятором в банке «Траст» (работает с проблемными и непрофильными активами санированных банков). «Траст» постоянно совершает крупные сделки с «Открытием», предоставляя ему ресурсы с помощью сделок валютного свопа.

Результаты банков, специализирующихся на розничном кредитовании, могут быть связаны с их желанием максимально нарастить кредитные портфели в первые три квартала этого года до вступления в силу новых мер ЦБ по охлаждению этого рынка, отмечает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. С 1 октября, поясняет эксперт, банки обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки — чем выше долговая нагрузка заемщика, тем банкам менее выгодно кредитовать его, поэтому такой подход логичен.

Виталий Солдатских