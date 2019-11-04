Зарплата по договоренности тянется к минимуму Как соискателю отстоять свои интересы в вопросе об окладе

Подавляющее большинство компаний в России, которые не указывают оклад в объявлении о вакансии, в итоге предлагают соискателю минимальную зарплату. И делают это работодатели только после собеседования. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного порталом Superjob.ru. О чем это говорит? И может ли кандидат на ту или иную должность добиться максимально выгодных для себя условий? Расскажет Андрей Загорский.

Разумеется, причин для того, чтобы не оглашать заранее предполагаемый размер зарплаты специалиста, у работодателей более чем достаточно. С одной стороны, выслушивая кандидатов и их ожидания, можно получить из первых рук некую информацию о состоянии рынка труда. С другой, «таинственность» в этом случае может помочь привлечь больше резюме. Кроме того, многие компании скрывают размеры зарплат от собственного персонала и от конкурентов. Но это в основном все же соображения второго порядка.

Главный же аргумент в пользу принятия решения по зарплате с соискателем состоит в другом. Наниматели надеются привлечь специалистов на максимально выгодных для себя условиях, то есть подешевле, хотя такой подход характерен не для всех компаний, отметил пресс-секретарь портала Superjob.ru Сергей Светоченко.

«Как правило, каждый работодатель знает, сколько будет платить сотруднику, которого нанимает, особенно это касается линейного персонала, менеджеров среднего звена, но не хочет сообщать оклад по разным причинам. Одна из них это исследование рынка. Происходит обоюдный торг: соискатель хочет зарплату побольше, работодатель – сэкономить.

Не все работодатели стремятся максимально дешево заплатить сотруднику.

Если зарплата предполагает больше 100 тыс. руб., то, скорее всего, там уже будет написано "по договоренности", потому что работодателю так или иначе придется смотреть на навыки и компетенцию специалиста».

В Superjob.ru "Ъ FM" также пояснили, что использование в текстах вакансий формулировки «зарплата по договоренности» нельзя привязать к компаниям какого-то конкретного сектора или отрасли. Зато очевидно другое — наличие такого пункта означает, что в ходе собеседования с претендентом на ту или иную должность все козыри находятся в руках у того, кто представляет нанимателя.

Но даже в такой ситуации соискатель вполне может попытаться отстоять свои интересы. Для этого необходимо, чтобы он понимал, с кем именно беседует, и максимально конкретно формулировал уточняющие вопросы, полагает бизнес-тренер Сергей Камов: «Я советую обязательно брать с собой блокнот и в него уточнения о зарплате записывать.

Нужно к этому моменту понимать, кто перед вами сидит.

Работодатель боится, что пришедший может его "подсидеть", так как окажется более способным. Поэтому не надо чрезмерно себя показывать. Важным моментом являются вопросы: "Скажите, пожалуйста, что вы ждете от меня, чтобы я получал 50 тыс. руб., и что вы ждете, чтобы — 100 тыс. руб."»

Любопытно, что формулировка «зарплата по договоренности», вполне устраивает и многих кандидатов на вакантные должности. Так, согласно данным того же исследования портала Superjob.ru, такой пункт присутствует более чем в половине резюме. По заключениям экспертов, в сентябре этого года наиболее востребованными профессиями были: менеджер по продажам, продавец-консультант и водитель.