В ожидании первых гостей

На Мальдивах открылся курорт Emerald Maldives Resort & Spa, член ассоциации The Leading Hotels of the World. Пятизвездный отель располагается в атолле Раа в северной части Мальдивского архипелага. Площадь острова, окруженного коралловым рифом протяженностью 1,7 км, составляет 20 га. Постояльцев ожидают 120 вилл 11 категорий, включая 900-метровую Royal Beach Villa — самую просторную на Мальдивах. В декоре вилл использовались экологичные материалы: бамбук и разные виды натурального камня. К услугам гостей: четыре ресторана, спа-ценр Emerald Spa с тайским и балийским массажем, центр водных видов спорта, большой спортивный центр с теннисными кортами и площадками для гребли, крытый фитнес-клуб и детский клуб Dolphin для детей от 4 до 12 лет.

Вилла-обсерватория

Фото: Пресс-служба Amilla Fushi

На курорте Amilla Fushi появилась новая вилла, названная Skyhouse with Bubble. Вилла площадью 220 кв. м с гостиной, двумя спальнями и бассейном расположена на высоте 12 м над землей, ее главная особенность — прозрачная надувная капсула Bubble диаметром 4 м, установленная на открытой террасе. В капсуле есть круглая двуспальная кровать с вращающимся механизмом, телескоп для наблюдения за звездным небом и звуковая система Bang & Olufsen. Капсула изготовлена из сверхпрочной высокотехнологичной полиэфирной ткани, она не пропускает ультрафиолетового излучения и водонепроницаема. Высокотехнологичный «пузырь» оснащен системой, которая поддерживает его в надутом состоянии, осуществляет непрерывное движение воздуха внутри и следит за тем, чтобы его температура оставалась комфортной.

С видом на Коулун

Фото: пресс-служба отеля

26-й отель международной сети Rosewood Hotels & Resorts открывается в Гонконге. 65-этажный отель класса ультралюкс Rosewood Hong Kong с 322 номерами находится в районе искусств и дизайна на набережной бухты Виктория. Больше 80% номеров отеля имеют панорамные виды на гавань, из остальных открывается вид на Коулунский пик, скалу Льва и горы. Номера в отеле — площадью от 53 кв. м, здешние люксы будут одними из самых больших в Гонконге — 92 кв. м. Эксклюзивные апартаменты Harbour House займут весь 57-й этаж и 1 тыс. кв. м. В Rosewood Hong Kong восемь ресторанов европейской и азиатской кухни, несколько баров и чайный салон.

Рижские каникулы

Фото: пресс-служба отеля

Radisson Blu Elizabete Hotel, расположенный в самом центре Риги, готовится к новогодним и рождественским праздникам. В ночь на 1 января гостей отеля ждут на ужин с салатом оливье и бутылкой шампанского. Будут танцы, подарки и гадания, а в праздничные дни консьержи подскажут лучшие маршруты для прогулок по городу.

Каток у Черного моря

Фото: пресс-служба отеля

В преддверии новогодних праздников на территории «Кемпински Гранд Отель Геленджик» откроется каток. Отсутствие снега и плюсовые температуры не помешают жителям и гостям города-курорта получать удовольствие от катания — лед на открытом катке будет искусственным. Вместе с катком в «Кемпински Гранд Отель Геленджик» будет работать прокат коньков как детских, так и взрослых размеров.

Скидки на весь сезон

Фото: Switzerland Tourism

Швейцарский горный курорт Алеч-Арена, расположенный у самого большого ледника Европы, предлагает программу ski for free в течение всего сезона. По субботам в течение всего зимнего сезона дети и подростки до 20 лет включительно могут кататься на всех трассах курорта бесплатно и пользоваться 30-процентной скидкой на билеты на общественный транспорт. Те, кто еще не умеет кататься, могут попробовать встать на лыжи, тоже бесплатно. Три раза за сезон горнолыжные школы региона проводят двухчасовые уроки для всех желающих, оборудование можно взять напрокат тоже без каких-либо доплат. Скидка на билеты на поезда и автобусы действует по субботам и для взрослых — таким образом курорт намерен вернуть семьи к горнолыжному отдыху и привлечь больше туристов. Курорт начнет работу 7 декабря.

Спа после лыж

Фото: пресс-служба отеля

Для тех, кто хочет отдохнуть после нагрузок на лыжной трассе, отель Les Grandes Alpes в Куршевеле 1850 разработал специальное предложение «Лыжи и спа». Предложение включает в себя завтрак, индивидуально подобранную процедуру ухода за телом в спа-центре отеля, работающем с эксклюзивной швейцарской косметикой класса люкс Bellefontaine, массаж ног после катания на лыжах, увлажняющий уход за кожей лица, а также прокат ботинок вместе с лыжами и ски-пасс в зону катания Трех Долин.

В компании чемпиона

Фото: Thuggen Hotel Group

Перед открытием горнолыжного сезона швейцарский горнолыжный курорт Ароза предоставит гостям возможность покататься с чемпионом мира. Пятизвездный Tschuggen Grand Hotel арендовал курорт целиком для своих гостей. Партнером мероприятия Private Mountain («Частная гора») стала компания HEAD, которая пригласила в качестве почетного гостя легенду горнолыжного спорта многократного победителя Кубка мира швейцарца Дидье Куша. С 28 по 30 ноября, до официального открытия трасс для остальных туристов, гости смогут покататься на трассах вокруг вершин Aroser Hornli и Weisshorn вместе с чемпионом, послушать концерты и продегустировать фондю и угощения от шеф-повара отеля.

В поездку с комфортом

Фото: Courtesy of Hendreson

Пальто и костюм с водо- и грязеотталкивающей обработкой, рубашки Non Iron, которые не нужно гладить, и стеганая куртка, складывающаяся в подушку для шеи — вещи из осенне-зимней коллекции Hendreson созданы для того, чтобы сделать командировку максимально комфортной. Остается только выбрать, куда все это положить: в зависимости от дальности и длительности поездки марка предлагает портпледы, вместительные дорожные сумки, чемоданы со встроенными весами.

Вещи с символами

Фото: Courtesy of Geox

Марка Geox выпустила лимитированную коллекцию, созданную в сотрудничестве с итальянским художником Raul33. Раулю 39 лет, большую часть жизни он провел в путешествиях, изучая разные культуры. Так выработались его стиль и особый графический язык, созданный на основе символов из разных стран. Теперь этот «язык мира» запечатлен на рюкзаках, поясных сумках, ботинках и кедах для женщин и подростков.

Рецепт успеха

Фото: Courtesy of Dockers

Американский бренд Dockers запустил рекламную кампанию под слоганом «To change the world, you don`t need a suit» — «Для того чтобы изменить мир, тебе не нужен костюм». Новая кампания направлена на то, чтобы показать, что для успеха в бизнесе и в жизни не важны формальности, достаточно комфортной одежды и веры в себя, чтобы двигаться к цели.

Яркие и практичные

Фото: Samsonite x Diesel

Три линейки чемоданов и дорожных сумок Samsonite — Neopulse, Paradiver Light и Openroad — обновили облик благодаря сотрудничеству бренда с Diesel. На них появились полупрозрачные вставки и детали ярко-желтого цвета. Изделия Samsonite x Diesel не только эффектны, они функциональны и практичны: чемоданы дополнены рюкзаками-мешками, сумки и рюкзаки имеют вместительные карманы, просторные внутренние отделения и удобные ручки.