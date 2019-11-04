ИКМО спросили про «качков»

Глава ЦИК Элла Памфилова на заседании 30 октября, комментируя анализ нарушений, представленный Санкт-Петербургской избирательной комиссией, потребовала доработать его с привлечением уполномоченного по правам человека в Петербурге Александра Шишлова и организации «Наблюдатели Петербурга». Отчет ГИК был раскритикован, так как в нем не было ответов на многочисленные вопросы, озвученные госпожой Памфиловой. Господин Шишлов пояснил, что готов к продуктивному сотрудничеству. «Наблюдатели Петербурга» считают, что в свете недовольства работой СПбИК им трудно представить сотрудничество с ней.

Городской избирком прислал в центризбирком около 4 тыс. листов, которые содержали данные о решениях, принятых на протяжении избирательной кампании. Элле Памфиловой оказалось этого недостаточно. Она потребовала ответить, что за «качки» создавали искусственные очереди и не пускали кандидатов, почему они пришли, кто их туда направил, чья вина в ошибочной кадровой политике в ИКМО и прочее.

Она отметила, что ей гораздо больше нравится анализ уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге и сообщения «Наблюдателей Петербурга», которых она потребовала привлечь к совместной работе. После дня голосования Александр Шишлов заявлял, что «выборы превзошли худшие ожидания» (см. “Ъ” от 10.09.2019).

Господин Шишлов пояснил “Ъ”, что готов работать с ГИК, но судьба взаимодействия будет складываться из желания последних. «Тут, скорее, вопрос к избирательной комиссии, как они будут использовать наши материалы. Мы, со своей стороны, готовы участвовать в такой работе, потому что заинтересованы в оздоровлении избирательной системы в Петербурге. У нас даже есть формальное соглашение, заключенное во время председательства в ГИК Виктора Панкевича. Однако пока мы не видели интереса комиссии к использованию материалов, которые у нас есть. Мы уже неоднократно направляли вопросы и зафиксированные факты нарушений, так что хотелось бы, чтобы ГИК более активно занималась защитой избирательных прав, а также более своевременно и эффективно реагировала на нарушения, которые выявляют общественные организации, в числе которых “Наблюдатели Петербурга”, а также на наши обращения. Надеюсь, что решение ЦИК даст импульс для более эффективной защиты избирательных прав со стороны ГИК»,— сказал господин Шишлов.

В горизбиркоме заявили, что всегда прислушиваются к позиции ЦИК России. «Мы, в первую очередь, благодарны ЦИК за поддержку нашего предложения об увеличении количества ТИКов. В данный момент мы определяем, каким образом привлечь к конструктивному взаимодействию уполномоченного по правам человека и “Наблюдателей Петербурга”».

Член СПбИК с правом решающего голоса Ольга Покровская уверена, что продуктивное сотрудничество вполне реально. «С моей точки зрения, поляна для взаимодействия очень большая, если к тому будет желание всех сторон. В распоряжении ГИК находится множество документов, которые свидетельствуют о ситуации. У уполномоченного тоже немало данных: ему поступали жалобы, он общался с избирателями и участвовал в проверках избирательных комиссий.

«Наблюдатели Петербурга» пояснили “Ъ”, что недовольны прежним взаимодействием с горизбиркомом. «Действия СПбИК за прошедший день голосования, а также после него говорят о том, что она не хочет полно, всесторонне и объективно проверять поступившую информацию о нарушениях. Признанные ими нарушения составляют ничтожную часть от фактически имевших место. Мы требуем от комиссии исполнить постановление ЦИК от 25 сентября, согласно которому они должны признать нарушения, допущенные на участках в день голосования. Также они должны признать нарушения, упомянутые в нашем докладе от 25 октября. Мы считаем, что этот факт будет являться необходимой мерой обеспечения соблюдения избирательного законодательства и превентивной мерой для защиты его соблюдения в дальнейшем. Также горизбиркому необходимо привлечь к ответственности должностных лиц, допустивших нарушения, и обратиться в правоохранительные органы по данным случаям. По итогам выборов 2014, 2016 и 2018 годов отставки имели место, но сейчас все должностные лица остаются на своих постах. Также должны быть освобождены от должностей председатели ИКМО, ТИК и УИК, в которых нарушалось законодательство. Также мы требуем расширить список ИКМО, подлежащих расформированию, с четырех до двадцати самых одиозных. Сейчас нам сложно представить сотрудничество с СПбИК»,— заявили в организации.

Олег Дилимбетов