Тайна, покрытая облаком

Куйбышевский районный суд Петербурга рассматривает исковое заявление бывшей сотрудницы ОАО «НИПИИ «Ленметрогипротранс» (ЛМГТ) к работодателю. Дело касается трудовых отношений: госпожа Соловьева, уволенная с должности начальника электротехнического отдела за разглашение коммерческой тайны, также является председателем совета директоров ЛМГТ. Спор происходит на фоне заинтересованности московского АО «Метрогипротранс» в приобретении доли в петербургской компании. Юристы отмечают, что статистика признания сотрудников виновными неутешительна, но подчеркивают, что работники не могут пользоваться сервисами облачного хранилища данных, что является предметом конкретного спора, даже в личных целях.

Суд принял заявление бывшей сотрудницы ЛМГТ Маргариты Соловьевой к организации 10 октября, заседание по делу было назначено на 28 октября, но его отложили на конец ноября, следует из картотеки судебных решений. Согласно исковому заявлению (имеется в распоряжении “Ъ”), госпожа Соловьева оспаривает незаконное увольнение и предшествующее ему вынесение выговоров, которые ответчик якобы намеренно спровоцировал, используя обстоятельства внутрикорпоративного конфликта, связанные с деятельностью истицы в качестве председателя совета директоров ЛМГТ.

Сотрудница была уволена «за однократное грубое нарушение трудовых обязанностей, выразившееся в разглашении коммерческой тайны, ставшей известной работнику в связи с исполнением трудовых обязанностей». В ЛМГТ “Ъ” подтвердили факт увольнения. Согласно заявлению истицы, ЛМГТ попросил госпожу Соловьеву дать объяснение, по какой причине «информация, составляющая коммерческую тайну», была выгружена «в публичное облако». Информация, по данным заявления, касалась работ по горно-экологическому мониторингу при строительстве станций Невско-Василеостровской линии («Новокрестовская» и «Беговая») и проходке двухпутного тоннеля. Истица уверяет, что облаком не пользовалась. Кроме этого, отмечает госпожа Соловьева, федеральный закон о коммерческой тайне признает разглашением информации действие или бездействие, которые привели к тому, что сведения стали известны третьим лицам без согласия обладателя такой информации. Однако ЛМГТ, считает истец, не предоставил доказательств того, что загруженная в облако информация передавалась сторонним лицам.

При этом, по мнению госпожи Соловьевой, к увольнению привел внутрикорпоративный конфликт, который «вскрыл факты злоупотреблений генеральным директором ЛМГТ своими полномочиями, а также многочисленные финансовые нарушения в части хищения бюджетных средств». По данным фактам истица направила обращения в прокуратуру, главное следственное управление, МВД и Налоговую инспекцию. Обращения еще рассматриваются, добавила госпожа Соловьева. В ЛМГТ “Ъ” сообщили, что не комментируют ситуацию до решения суда. В Государственной инспекции труда по Санкт-Петербургу добавили, что нарушений в процедуре вынесения дисциплинарных взысканий и приказа об увольнении не выявлено.

Как сообщал “Ъ” ранее, один из конкурентов ЛМГТ, а также миноритарный акционер организации — московское АО «Метрогипротранс» — предлагал выкупить пакет акций бенефициаров (по данным «СПАРК-Интерфакс» (spark-interfax.ru). 64,38% ЛМГТ контролирует Союз «Ветеран ЛМГТ», образовавшийся в процессе приватизации научно-изыскательного института, 25,48% — у ООО «Балтметропроект», подконтрольного ЛМГТ). Однако акционеры ЛМГТ не рассмотрели предложение (см. “Ъ” от 03.10.2019). Согласно федеральному закону об акционерных обществах, члены совета директоров избираются общим собранием акционеров; совет директоров также одобряет сделки.

Евгений Потапов из юридической биржи Yurbee предполагает, что, учитывая должность Соловьевой и положение в совете директоров, она, вероятно, имела доступ к коммерческой информации высокого уровня. При увольнении за разглашение коммерческой тайны важно смотреть на внутренние нормативно-правовые акты, которые защищают информацию организации: что понимается под коммерческой информацией, какова процедура ее защиты, у кого имеется доступ, что работник может с ней делать, говорит юрист. Действительно, продолжает господин Потапов, использование облачных сервисов может стать основанием для увольнения сотрудника. Дело в том, что, как правило, облачные сервисы требуют подписать пользовательское соглашение, согласно которому они имеют право обрабатывать и сохранять информацию, а это подразумевает копирование данных. «Даже выгрузка этой информации на облако или пересылка по почте — это передача информации третьим лицам, а именно оператору сервиса»,— отмечает юрист. По его мнению, перенос корпоративного конфликта на трудовые отношения в кейсе не будет способствовать тому, что суд встанет на сторону бывшего работника организации. Положение сотрудника в совете директоров не должно влиять на то, что работник нарушает трудовое законодательство, подчеркивает он. Скорее всего, суд встанет на сторону работодателя, заключает юрист.

Судебная практика говорит о том, что работодатель обязан создать комиссию, которая проводит служебную проверку факта совершения работником вменяемого ему нарушения, результаты работы комиссии оформляются актом, с этим документом обязательно должен быть ознакомлен работник, отмечает руководитель практики трудового права компании «Хренов и партнеры» Татьяна Николаенко. «Судя по тому, что изложено в исковом заявлении, этот порядок не был соблюден работодателем. Детально можно говорить только при проверке всех документов»,— отмечает она. Статистика решений судов по трудовым правоотношениям неутешительна, говорит руководитель практики частного права НЮС «Амулекс» Елена Проскурова: суды встают на сторону работодателя и признают увольнение за разглашение коммерческой тайны законным.

Яна Войцеховская