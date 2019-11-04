«Оренбург» на выезде победил «Урал» в матче РПЛ

В понедельник, 4 ноября, «Оренбург» победил на выезде екатеринбургский «Урал» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

В составе победителей отличились Джоэль Фамейе и Рикарду Алвеш. Единственный мяч «Урала» забил Эрик Бикфалви.

«Оренбург» одержал пятую победу текущем сезоне РПЛ. Подопечные Владимира Федотова набрали 18 очков и поднялись на шестую строчку в турнирной таблице, догнав «Урал» и «Спартак».

Следующую игру «Оренбург» проведет на своем поле 10 ноября, соперником команды в матче 16-го тура РПЛ станет «Уфа». «Урал» восьмого ноября на выезде сыграет с «Ахматом».

Андрей Сазонов