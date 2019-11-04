Россиянку приговорили к 17 годам колонии в Белоруссии за контрабанду 100 кг экстази

Суд Брестского района приговорил женщину к 17 годам колонии общего режима за контрабанду более 100 кг наркотиков через таможенную границу Евросоюза. Речь идет о россиянке, которая ввезла наркотические и психотропные вещества в Белоруссию, пояснили ТАСС в пресс-службе суда.

На сайте суда сообщается, что женщина в мае получила от неизвестного 100 упаковок с МДМА (психоактивное вещество, также известно как «экстази») общим весом 99,8 кг, а также две упаковки с гашишем массой 357 г. Наркотики обвиняемая перевозила через границу в «тайнике в пустотелых пространствах нижней части кузова» своей машины. Сотрудники Брестской таможни обнаружили и изъяли запрещенные вещества в боксе углубленного досмотра в Республиканском пункте таможенного оформления «Домачево».

«По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима... Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке»,— говорится в сообщении. Женщину осудили по статьям о незаконном хранении и перевозке с целью сбыта наркотических средств и особо опасных психотропных веществ в крупном размере, а также их незаконном перемещении через границу ЕАЭС (ч. 3 ст. 328 и ч. 2 ст. 328-1 белорусского УК).

Как уточняет ТАСС, россиянка въезжала в Белоруссию из Польши. После ее задержания в мае представители таможни заявили, что это самая крупная партия психотропных веществ, выявленных на таможенной границе за последние 25 лет.