Попасть в сети ответственности

Развитие цифровых технологий и социальных медиа стимулирует различные компании и структуры к расширению активности в рамках темы социальной ответственности через интернет. Это дает широкий охват, позволяя при этом привлечь ту целевую аудиторию, которой предлагается тот или иной продукт. Пока продвижение идет не слишком интенсивно, однако специалисты фиксируют тренд на усиление, а компании изобретают способы проявить социальное неравнодушие посредством интернет-каналов.

Мощный ресурс

Эксперт по связям с общественностью и корпоративной социальной ответственности Елена Шипачева отмечает, что социальные сети — мощный ресурс для развития темы социальной ответственности как для бизнеса, так и для некоммерческих организаций. «Это живой организм, который может служить двигателем для организации помощи, социального проекта или любого другого социального изменения. Одним кликом ты можешь сделать призыв, описать потребность, собрать людей и сделать важное дело, изменить чью-то жизнь. То есть от идеи до ее реализации — максимально короткий отрезок времени»,— говорит она.

По словам эксперта, в повестке большинства российских деловых СМИ тема социальной ответственности либо отсутствует, либо сокращена до минимума, а аудитория профильных СМИ узкоспециализированна и знает, что и где происходит на ниве социальной ответственности. «Тогда социальные сети и выходят на передний план, становясь основным источником коммуникации. В социальных сетях свой tone of voice, более легкий и человечный, там можно усилить эмоции, которые оживляют текст и "заряжают" читателя. В социальных сетях гораздо быстрее можно получить обратную связь и максимальный общественный охват»,— добавляет Елена Шипачева.

Некоторые компании не любят рассказывать о своих социальных и благотворительных проектах: считается, что это некий пиар в негативном смысле, который снижает доверие общественности и в частности клиентов. «Это в корне неверно: рассказывать нужно, если компания реально содействует изменениям в обществе, делится успешными кейсами, которые могут служить примером и вдохновить других на социально значимые дела»,— считает госпожа Шипачева.

Она обращает внимание на то, что чем больше в информационном поле будет появляться постов, историй и лонгридов, тем быстрее общество привыкнет к тому, что и бизнес в целом, и каждый человек в частности несет ответственность и может повлиять на свое окружение и сделать жизнь вокруг гармоничнее.

Особенно важно выходить в социальные сети представителям некоммерческих организаций, для того чтобы их услышали потенциальные благотворители, как частные, так и от бизнеса, говорит эксперт: это must have ресурс, при помощи которого они могут как проводить фандрайзинговые акции, охватывая максимальное количество пользователей, так и выкладывать отчетность своих проектов, тем самым повышая доверие к деятельности фонда.

Цифровая помощь

Один из крупнейших операторов связи еще в 2014 году подписал с Пенсионным фондом России (ПФР) соглашение о сотрудничестве в обучении пенсионеров работе на компьютере. Цель договора — повышение качества жизни через обучение компьютерной грамотности и работе в интернет-сети, а также оказание помощи старшему поколению в получении государственных услуг в электронном виде.

Совместно фонд и оператор подготовили азбуку интернета — специальное образовательное пособие для пожилых людей, разработанное педагогами, психологами-геронтологами и IT-специалистами. Программа курса развивается, а учебник дополняется новыми модулями и актуальной информацией.

Пособие можно использовать как самоучитель при работе на компьютере и в интернете, а также в качестве учебника для специализированных курсов по компьютерной грамотности для пенсионеров, которые проводятся по всей России. В рамках проекта работает обучающий портал, где опубликованы наглядные пособия, презентации к каждой теме учебника, полезные ссылки и методические рекомендации по особенностям обучения людей старшего поколения.

Интернет-портал ежемесячно посещает около 20 тыс. пользователей, а в разделе для преподавателей зарегистрировано около 3,5 тыс. человек. В прошлом году около 85 тыс. пенсионеров получили навыки работы на компьютере и в интернете, а всего в программе приняли участие более 250 тыс. пенсионеров из 76 регионов России.

Обучение разделено на два курса: базовый — для начинающих пользователей и расширенный — для тех, кто уже освоил азы работы на компьютере и в сети. В частности, в 2015 году были опубликованы модули, в которых рассказывается о выборе домашнего компьютера и дополнительного оборудования к нему, даны рекомендации по использованию социальных сетей и региональных интернет-сервисов. В 2016 году на портале появились материалы, посвященные финансовой интернет-грамотности, поиску работы в интернете и необходимым для трудоустройства программам. В 2017 году были разработаны модули о работе на планшетах и в программах видеообщения. Сейчас опубликованы материалы семи модулей расширенного курса обучения.

Выпуск азбуки интернета является для оператора благотворительным проектом: подготовка, издание и бесплатное распространение учебника позволяет увеличивать число пенсионеров, которые умеют пользоваться компьютером и работать в интернете, и облегчать пожилым людям доступ к электронным государственным услугам и социальным сервисам.

Социальные инновации

Другой оператор связи и интернета работает по нескольким направлениям социальных инноваций. В частности, в компании действуют программы по поддержке талантливой молодежи и технологического предпринимательства, развитию ассистивных технологий и созданию доступной цифровой среды, а также по технологичным решениям для благотворительности и поиска пропавших людей.

Так, компания выступает телекоммуникационным партнером добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Горячая линия по поиску пропавших людей представляет специализированное решение для фиксации и обработки поступающих сообщений о пропавших. Социальный эффект от запуска — появление региональных ячеек отряда в 47 регионах России. Налаживание связи позволяет привлечь к помощи как можно больше волонтеров, и благодаря оперативности распространения информации и широкому охвату большая часть пропавших успешно возвращается домой.

Также оператор разработал и запустил мобильные и цифровые сервисы для полноценной социализации и самореализации для людей с инвалидностью. Например, облачный переводчик, который способен помогать людям со слуховыми ограничениями преодолеть языковой барьер и давать им полноценные консультации как по использованию сервисов и технологий компании, так и по покупке высокотехнологичного оборудования в удобном и привычном для них формате.

Среди других проектов — перчатка Брайля, которая решает вопрос бытовой коммуникации слепоглухих людей, а также помогает людям, испытывающим трудности с речью, например, после инсульта, приложение-тифлокомментатор, которое позволяет получить синхронизированную с фильмом аудиодескрипцию в смартфоне, а также разработанный и запущенный совместно с фондом «Подари жизнь» сервис, который позволяет настроить автоматические ежемесячные пожертвования с мобильного счета в пользу благотворительных фондов.

Дмитрий Матвеев