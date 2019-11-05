Один пермский перевозчик банкротит другого из-за долга в 450 тыс. рублей

ООО «Дизель» обратилось в Арбитражный суд Пермского края с иском о банкротстве ООО «Транс-А». Как стало известно «Ъ-Прикамье» из материалов дела, общая сумма задолженности составляет 450 тыс. рублей. Обе компании занимаются пассажирскими перевозками в Перми.

Иск «Дизеля» был подан в суд 21 октября, однако суд оставил заявление без движения из-за не соблюдения правил подачи иска.

Согласно kartoteka.ru, возглавляет ООО «Дизель» Андрей Биневский, учредитель – Эдуард Мирзамухаметов. Господин Мирзамухаметов также является учредителем ООО УТК «Дизель», ООО «Автотрейд», АНО ДПО «Урсус». «Дизель» осуществляет перевозки по автобусным маршрутам №7, 18, 22, 34, 53, 77, 78. С 9 декабря перевозчик отказывается от выполнения услуг на маршруте №18 («Пермский военный институт – микрорайон Садовый») из-за его убыточности.

ООО «Транс-А» руководит Сергей Жуланов, участники общества – Алексей Тезиков и ООО «Техстрой-Авто» (строительство жилых и нежилых зданий). Своих маршрутов компания не имеет. «Транс-А» входит в НП «Единый союз перевозчиков». В это же партнерство входит и ООО «Дизель».