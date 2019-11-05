Первый тайм закончился в пользу гостей

В Crocus City Hall отметили 70-летие Александра Градского. Борис Барабанов отметил прекрасную вокальную форму юбиляра и понял, что пора освежить в памяти его старые пластинки: живьем эту музыку все равно слушать негде.

Существует хорошо знакомый публике формат юбилейного концерта. Это когда юбиляр на протяжении трех часов чередует собственное исполнение лучших песен за всю карьеру с дуэтами. В качестве партнеров обычно выступают большие эстрадные звезды, что обеспечивает интерес телезрителей. Лица меняются, и, даже если не слишком интересен виновник торжества, пару-тройку любимцев все равно увидишь.

Александр Градский сообщил публике, что «Первый канал» просил разрешения снять концерт, но он отказался. Шоу было сделано для зрителей, присутствующих в зале. Логично было предположить, что юбиляр пройдется по всем этапам своей карьеры, покажет себя во всех трех главных амплуа: барда, поп-звезды и супервокалиста с тремя оперными октавами.

Однако первый тайм музыкант практически целиком отдал своей четвертой, самой актуальной ипостаси — педагога. С 2012 года господин Градский заседал в жюри телевизионного проекта «Голос»: в каждом сезоне он не просто передавал молодым коллегам секреты мастерства, но отбирал артистов для театра «Градский-холл», который строил с 1991 года и открыл в 2015 году. Первую половину концерта певец открыл сольным исполнением своего, пожалуй, главного хита «Как молоды мы были», но большую ее часть отдал подопечным. Единственным исполнителем, соразмерным ему по таланту и статусу, был Андрей Макаревич, который исполнил под гитару песню, посвященную герою вечера. Прочие произведения многие зрители знали по программам «Градский-холла» или помнили по эфирам «Голоса». В большинстве своем это были советские шлягеры и международные хиты, исполненные под аккомпанемент оркестра с точными вокальными подключениями наставника.

Итак, почти половина вечера состояла из произведений, не имевших никакого отношения к Градскому-автору. Герой вечера демонстрировал свою гордость — свой театр. Но актеры пели примерно то же, что обычно исполняют на «Голосе». Это была демонстрация вокальных возможностей талантливых людей, показательная программа чемпионов вокального спорта. Но хотелось большего.

Примерно в это же время в социальных сетях можно было прочесть много постов поклонников, которые обсуждали весь огромный каталог музыканта — от «Скоморохов» до вокальных циклов на стихи Поля Элюара, Саши Черного, Николая Рубцова, Роберта Бернса, от музыки к кинофильмам до озвучивания героев мультиков. Автор этих строк вспоминал, как в начале 1980-х перепечатывал на машинке опубликованные в журнале «Юность» мемуары Градского «Записки пожилого юнца», как в 1985-м искал по магазинам дефицитный диск с оперой «Стадион», а в 2009-м думал о том, что было бы неплохо хотя бы когда-нибудь услышать живьем его «Мастера и Маргариту». Удивительно, но в афише «Градский-холла» нет представлений, созданных на основе его легендарных альбомов. Там в основном сольные концерты артистов театра. Имея в распоряжении лучшие, собственноручно отобранные голоса, Александр Градский не торопится показывать сегодняшней аудитории свою настоящую классику, то, что для его 45–60-летних ныне поклонников было эталоном мастерства.

Градский представил в «Крокусе» не только самые очевидные номера. Наряду с «Колыбельной» из «Романса о влюбленных» и «Песни о корабле» из «Своего среди чужих…» был и номер «Ах, Господи, ну, кажется, все есть» из «Мастера и Маргариты» и фрагмент сюиты «Звезда полей» на стихи Николая Рубцова. Но долгая первая часть шоу все равно казалась перегруженной чужой музыкой.

Во второй части Александр Градский пел один под гитару. С бардовской программой, которая легла в основу второго отделения, на протяжении последних 30 лет певец объехал нашу страну не один раз. Не однажды зрители в разных городах слышали из его уст байку Александра Галича о «говномере» и наблюдали коронный трюк из «Южной прощальной», когда маэстро все дальше отходит от микрофона, а голос в динамиках сохраняет свою мощь. Он, как и 30 лет назад, заговорщически подмигивает зрителям, когда звучат сатирические хуки вроде «Все на лыжи! Новый лидер в пустыне лыжню проложил, все на лыжи!». Радости от того, что самый передовой певец 1970-х в 1980-е оказался мудрым провидцем, теперь нет никакой — перестроечный и антиперестроечный юмор остался в прошлом, сейчас на сцене есть кому и о чем ерничать.

Всю перестроечную и постперестроечную пору вплоть до самого воцарения в «Голосе» Александр Градский пребывал в статусе мизантропа-перфекциониста, который сам себе все доказал году в 1973-м и совершенно не нуждается в каком-либо ответе мира на его жесты. На «Голосе» мы увидели большого мастера с идеальным чутьем и тонкой душевной организацией. Покинув проект, певец предпочел сконцентрироваться на работе в своем выстраданном театре и не делать ничего, что могло бы добавить ему слушателей. Собственно, судя по количеству зрителей в «Крокусе», все, кто с ним был, с ним и остались. Но не более.