Business Class: За два года число кофеен в Перми выросло в два раза

Сервис 2ГИС подсчитал динамику прироста точек общепита в Перми за последние два года, пишет Business Class. Среди них наибольший прирост показали кофейни. Если в 2017 году их насчитывалось 118, то в текущем – уже 227. Прирост за год составил 46%, а за два – 92%.

Наибольшая конкуренция в этом сегменте фиксируется между стационарными кофейнями и форматом кофе to go, так и среди сетевых заведений и монокофеен. Опрошенные Business Class предприниматели говорят, что в ближайшие два года темпы роста сегмента сохранятся.