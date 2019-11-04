Замминистра культуры Удмуртии обвинили в получении взятки

Заместителя культуры Удмуртии заключили под стражу по обвинению в получении взятки. В отношении чиновника возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), сообщает пресс-служба СУ СКР по республике. Имя арестованного СКР не называет. Согласно информации на сайте Минкульта Удмуртии, единственным замминистра является Алексей Петров, назначенный в мае 2019 года.

По версии следствия, чиновник потребовал от предпринимателя взятку в размере определенного процента от суммы договора, заключенного с подведомственным министерству учреждением. Замминистра требовал деньги за помощь в пролонгации и исполнении обозначенного контракта. 1 ноября 2019 года подозреваемого задержали сотрудники ФСБ при получении второй части взятки в размере 280 тыс. руб.

Мансур Хузяхметов, Ижевск