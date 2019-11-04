Семь лидеров стран АСЕАН из десяти не пришли на саммит с США

Семь лидеров стран из числа членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) не пришли на саммит с США в Бангкоке. Это связали с низким уровнем представительства американской стороны. Президент Дональд Трамп пригласил глав АСЕАН провести специальный саммит в Вашингтоне.

АСЕАН — политическая, экономическая и культурная межправительственная организация 10 стран в Юго-Восточной Азии. Она появилась в 1967 году. В нее входят Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.

На саммит с США прибыли премьер-министры Вьетнама, Лаоса и Таиланда. Министр финансов Филиппин Карлос Домингес объяснил журналистам, что это связано с представительством США. «Данное решение было принято в связи с соответствующим уровнем делегации США»,— сказал господин Домингес (цитата по ТАСС).

По словам министра, Вашингтон направил на мероприятие помощника президента по национальной безопасности Роберта О’Брайена и министра торговли Уилбура Росса.

На саммите в Бангкоке господин О’Брайен от имени президента Дональда Трампа пригласил лидеров стран АСЕАН провести специальный саммит в Вашингтоне.