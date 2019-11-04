Многоквартирный дом в Липецке расселили из-за угрозы обрушения

Мэрия Липецка ввела локальный режим чрезвычайной ситуации из-за возможного обрушения пятиэтажного жилого дома на Осеннем проезде, 2. Его жильцы расселены, сообщает пресс-служба мэрии. Как сообщается, постановление о введении режима ЧС подписал и.о. мэра Михаил Щербаков.

Причиной стал «сверхнормативный прогиб перекрытий, обнаруженный при проведении экспертизы».

Жителей дома размещают в помещениях маневренного фонда и общежитии Новолипецкого металлургического комбината. В мэрии добавили, что во вторник заключат договор с проектировщиком противоаварийных и восстановительных работ, а в четверг — с подрядчиком. По словам господина Щербакова, вдоме будет производиться подтяжка и усиление провисших плит перекрытия. Работы будут профинансированы из резервного фонда. Дом был построен в 1962 году, в нем 60 квартир, где прописаны 124 человека.

«После заключения договора с подрядчиком стартуют противоаварийные мероприятия. Как только угрозу обрушения ликвидируют, режим чрезвычайной ситуации отменят, в доме восстановят газоснабжение. Одновременно будут вестись восстановительные работы»,— рассказали в мэрии.

Сергей Калашников