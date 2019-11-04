Авиахолдинг IAG купил испанскую компанию Air Europa за €1 млрд

Международный британский авиахолдинг IAG, которому принадлежат British Airways и Iberia, купил испанскую авиакомпанию Air Europa за €1 млрд ($1,2 млрд), сообщается на сайте холдинга. Компанию приобрела «дочка» IAG — IB OPCO Holding S.L.

В заявлении авиахолдинга говорится, что теперь Мадрид сможет оказать конкуренцию четырем крупнейшим европейским авиацентрам — Амстердаму, Франкфурту, Лондону и Парижу. Кроме того, это поможет IAG вновь стать лидером на рынке перевозок из Европы в страны Латинской Америки и Карибского бассейна.

Исполнительный директор IAG Вилли Уолш отметил, что у авиахолдинга есть опыт приобретения компаний, и покупка Air Europa должна иметь серьезное стратегическое значение для группы.