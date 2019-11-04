В Татищевском районе погиб провалившийся под лед 10-летний мальчик

В Саратовской области проводится проверка по факту гибели ребенка. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По имеющимся данным, 3 ноября в поселке Октябрьский городок Татищевского района 10-летний мальчик вместе со своим двоюродным братом гуляли возле пруда. Дети решили ступить на лед, который провалился под их весом. Очевидцем случившегося стал рыбак. Он бросился на помощь детям и смог спасти одного из них. Второго ребенка мужчина не смог обнаружить в воде. Тело погибшего мальчика извлекли спасатели областной службы спасения.

Марина Ковалева