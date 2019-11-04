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На шести улицах Екатеринбурга запретят останавливаться транспорту

Знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» будут установлены до конца года на шести улицах Екатеринбурга:

  • Серова (перед Фурманова со стороны Большакова — 50 метров до перекрестка).
  • Фронтовых Бригад (от Шефской до Бабушкина).
  • Громова (от Шаумяна до Волгоградской).
  • Декабристов (перед Луначарского — 100 метров до перекрестка).
  • Луначарского (от Энгельса до Малышева).
  • Монтажников (от дома № 32 до Расточной) — только для грузового транспорта).

Администрация Екатеринбурга предупреждает водителей об изменениях и напоминает о необходимости соблюдения ПДД.

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