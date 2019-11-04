На шести улицах Екатеринбурга запретят останавливаться транспорту

Знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» будут установлены до конца года на шести улицах Екатеринбурга:
- Серова (перед Фурманова со стороны Большакова — 50 метров до перекрестка).
- Фронтовых Бригад (от Шефской до Бабушкина).
- Громова (от Шаумяна до Волгоградской).
- Декабристов (перед Луначарского — 100 метров до перекрестка).
- Луначарского (от Энгельса до Малышева).
- Монтажников (от дома № 32 до Расточной) — только для грузового транспорта).
Администрация Екатеринбурга предупреждает водителей об изменениях и напоминает о необходимости соблюдения ПДД.