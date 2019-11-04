На шести улицах Екатеринбурга запретят останавливаться транспорту

Знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор» будут установлены до конца года на шести улицах Екатеринбурга:

Серова (перед Фурманова со стороны Большакова — 50 метров до перекрестка).

Фронтовых Бригад (от Шефской до Бабушкина).

Громова (от Шаумяна до Волгоградской).

Декабристов (перед Луначарского — 100 метров до перекрестка).

Луначарского (от Энгельса до Малышева).

Монтажников (от дома № 32 до Расточной) — только для грузового транспорта).

Администрация Екатеринбурга предупреждает водителей об изменениях и напоминает о необходимости соблюдения ПДД.