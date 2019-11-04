Котельную «Велты» можно будет купить за 71 млн рублей

Конкурсный управляющий ОАО «Уралтеплосервис» объявил о новых торгах по продаже имущественного комплекса компании — здания котельной ВК-1 (котельная бывшего велозавода) с оборудованием и тепловыми сетями, а также зданий, необходимых для использования котельной по назначению, расположенных по ул. Героев Хасана, 105.

Торги проходят методом публичного предложения, стартовая цена — 110, 2 млн руб. Конечная цена — 65% от начальной, то есть 71,63 млн руб. Такая цена будет действовать до 9 декабря.

Действующую котельную, чье имущество находится в залоге Россельхозбанка, управляющий пытается продать уже более двух лет. Сначала имущественный комплекс продавали за 400 млн руб. В апреле начались торги со снижением цены, там стартовая цена за актив составляла 169 млн руб.

ВК-1 выведена из эксплуатации в 2013 году в связи с невостребованностью и профицитом тепловой энергии от генерирующих мощностей ТЭЦ-6 и ТЭЦ-9 левобережной части города. В то же время, по решению городских властей она поддерживается в рабочем состоянии.