Хороший плохой живой

Как выяснил “Ъ-Прикамье”, правоохранительные органы Прикамья пытаются разобраться в судьбе пермского бизнесмена Максима Бузмакова, заочно обвиняемого в хищении 15 лет назад акций директора пермского филиала «Уралсвязьинформа» Виктора Саначева. В июле 2019 года Наурский райсуд Чечни признал господина Бузмакова умершим. Но силовики считают, что он жив и проживает сейчас в Латвии под именем Давида Бергмана. Экстрадиции Бергмана-Бузмакова российская сторона добивается с 2015 года. Сам Давид Бергман утверждает, что Михаил Бузмаков присвоил его личность, а осенью того же года он умер в Донецке.

Уголовное дело по факту хищения акций ОАО «Уралсвязьинформ» было возбуждено ГСУ ГУВД 12 мая 2004 года на основании заявления собственника похищенного пакета Виктора Саначева, занимавшего в то время должность гендиректора Пермского филиала компании. Следователи выяснили, что 12 февраля 2004 года пермский филиал ЗАО «Ведение реестров компаний» на основании поддельных документов, предоставленных неким частным предпринимателем из Перми, списал с лицевого счета господина Саначева акции. Из ЗАО «Ведение реестров компаний» документы о списании были направлены в Москву – в адрес ЗАО «Регистратор-Связь», реестродержателя ОАО «Уралсвязьинформ», для внесения изменений в реестр акционеров компании. Затем пакет акций был реализован на ММВБ, а вырученные от продажи деньги поступили на счет в одном из филиалов Западно-Уральского банка Сбербанка РФ. В июле того же года была установлена возможная причастность к мошенничеству 24-летнего Михаила Бузмакова, но к тому времени в Перми его уже не было.

Господин Бузмаков реализовал акции и уехал в Москву, где занялся бизнесом. Затем, как рассказывают знакомые с ситуацией источники, покинул Россию и, по некоторым данным, проживал в Украине. В результате он попал в поле зрения силовиков в 2011 году, когда встретился в Москве со своей подругой. Но позже выяснилось, что на территорию РФ он въехал по паспорту гражданина Украины Давида Бергмана, выданному в Киеве.

С целью установления факта, может ли Бергман быть Бузмаковым, сотрудники МВД провели экспертизу идентификации личности по фотоснимкам. В итоге специалист пришел к заключению, что на фотографиях может быть запечатлен один и тот же человек.

Параллельно силовики получили данные, что компетентными органами Украины паспорт на данные Давида Бергмана не выдавался. В 2013 году господин Бузмаков был объявлен в международный розыск, а информация о том, что он может пользоваться документами на имя Давида Бергмана, передана Интерполу. В следующем году господин Бергман, паспортные данные которого были у Интерпола, нашелся в Латвии. Там в январе 2015 года он был арестован с целью решения вопроса о выдаче российской стороне.

Судебные процессы по его экстрадиции продолжались до 2017 года. Арестованный и его защитники утверждали, что Давид Бергман не имеет никакого отношения к Михаилу Бузмакову, а последний присвоил каким-то образом его личность и скрывался на территории Украины. Защитник также представил суду копию свидетельства о смерти, согласно которому господин Бузмаков скончался в ноябре 2015 года в Донецке. При этом собеседники “Ъ-Прикамье” говорят, что других документов о подтверждении его смерти из непризнанной республики ДНР представлен не был, так как документы якобы сгорели во время боевых столкновений.

В результате в 2016 году Верховный суд Латвии решил, что Давид Бергман и Михаил Бузмаков — это разные лица. За несколько месяцев до этого арестованный был освобожден из-под стражи.

В июле Наурский Чеченский суд открыл наследство отцу господина Бузмакова. Согласно гражданскому законодательству, такое решение может быть вынесено по месту нахождения имущества умершего. При этом, как установил суд, в 2015 году, за несколько месяцев до смерти, в Чечне господин Бузмаков сдал по договору в аренду местным жителям некое оборудование. По данным “Ъ-Прикамье”, сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают, каким образом, находясь в федеральном и международном розыске, он мог попасть в Чечню и заключить там договор. И действительно ли это событие имело место. Как считают силовики, Давид Бергман (Михаил Бузмаков) в то время находился под арестом в Латвии.

Дмитрий Астахов