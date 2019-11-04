«Звезда» разгромила тольяттинскую «Ладу»

Футболисты «Звезды» на мажорной ноте завершили выступление в первом круге ПФЛ. В матче 17 -го тура команда в Перми обыграла - «Ладу-Тольятти» со счетом 5-2. Матч проходил в манеже «Пермь Великая».

Уральцы проигрывали 0-2, однако затем забили подряд пять голов. Отличились дважды Андрей Секретов, Ринат Гусейнов, Рустам Вазитдинов и Андрей Елисеев. Матч проходил в манеже «Пермь Великая». Это на взгляд наставника пермяков Константина Парамонова сыграло свою роль.

«Голы случились из-за двух ошибок при переходе из обороны в атаку. В обоих случаях отдали мяч чужому, поэтому и получили два гола. Однако потом мы перестроились, включили свои резервы и самолюбие, стали чуть плотнее играть и выше накрывать соперника» - отметил на послематчевой пресс-конференции господин Парамонов

Теперь в чемпионате ПФЛ наступает перерыв на пять месяцев. После отдыха «Звезда» соберется всей командой в феврале. Пройдут тренировки в манеже. С середины февраля планируется провести турнир с участием команд Второй лиги. Однако пока подтверждение об участии от команд не получено. А в марте возможен выезд на турнир в Турцию, где в прошлом году «Звезда» заняла второе место. Многое будет зависеть от финансирования.

После 17 - ти игр пермская команда занимает 7 место, набрав 22 очка.