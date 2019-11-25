Имя

За гранью холста

В Мультимедиа Арт музее 27 ноября откроется ретроспектива итальянского художника Лучо Фонтаны. Родоначальник спациализма, он рассматривал живопись и скульптуру как один вид искусства, соединяя в своих произведениях цвет, звук, пространство, движение и время. Произведения, собранные в экспозиции, позволят проследить, как художник двигался от фигуративной живописи к абстракциям и разрушал традиционное представление о картине, то превращая портрет в скульптуру («Портрет Терезиты»), то попросту разрывая холст («Пространственный концепт. Ожидание»). В Москве впервые будут представлены более 60 работ художника из Фонда Лучо Фонтаны, итальянских музеев и частных коллекций.

Премьера

Поющие под Монбланом

Эскиз декораций к спектаклю «Зимний вечер в Шамони» Фото: Московский академический Музыкальный театр

На сцене Музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко 30 ноября состоится премьера — оперетта «Зимний вечер в Шамони» в постановке Александра Тителя. История о жизни французского городка Шамони-Монблан, ставшего центром зимних развлечений с начала XIX века, разворачивается в лучших традициях опереточного жанра. Поэтому дирижер Уильям Лейси, режиссер Александр Титель и художник Владимир Арефьев включили в спектакль редко исполняемые в России сочинения таких классиков жанра, как Оффенбах и Лекок, Кальман и Штраус-сын, Досталь, Стрельников и других.

Голос

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Первые репетиции проходили под бюстом Ленина и бархатным знаменем».

Стас Намин, лидер группы «Цветы», отпраздновавшей на прошлой неделе свое 50-летие на сцене Кремлевского дворца

Жанр

Выставка со многими неизвестными

Василий Суриков. «Римский карнавал». 1884 год Фото: Государственная Третьяковская галерея

В Третьяковской галерее 29 ноября откроется выставка «Неизвестные передвижники. Рисунок второй половины XIX века». Она представит коллекцию рисунков и акварелей — техники, которая давала знаменитым «передвижникам» абсолютную свободу самовыражения. В многоцветных акварельных пейзажах по-новому раскрывается колористический дар Ивана Крамского. Лаконичная монохромная техника в работах Льва Лагорио, Алексея Боголюбова, Федора Васильева и Исаака Левитана обращает внимание на разнообразие приемов, открытых художниками. Также на выставке представлены малоизвестные работы Василия Сурикова и Валентина Серова.

Панорама

Грезы о Германии

«Мальчику нужен свежий воздух». Режиссер Каролина Линк. 2018 год Фото: Gesellschaft fur feine Filme, UFA Fiction, Warner Bros.

Фестиваль немецкого кино стартует 27 ноября в «Формуле Кино Горизонт». Он объединит фильмы современных немецких режиссеров, обращенные как к проблемам настоящего, так и к осмыслению прошлого. Откроет фестиваль костюмированная мелодрама «Фабрика грез» об актере и танцовщице, которых разделила Берлинская стена. Вслед за ней к историческому событию обратятся комедийный роуд-муви «25 км/ч» и документальное эссе «Просто пространства». Также в программе музыкальный байопик «Гундерманн», отмеченный несколькими немецкими кинопремиями, и комедия «Мальчику нужен свежий воздух» от оскароносного режиссера Каролины Линк. Дополнит фестиваль пестрый сборник короткометражек «Next Generation Short Tiger».

Вещь

Фото: Предоставлено Всероссийским музеем декоративно-прикладного и народного искусства

Лампы «Хохлома» Ольги Микковой и работы других дизайнеров, декораторов, ювелиров, художников собраны в Музее декоративно-прикладного искусства на выставке «Трын*Трава: современный русский стиль».

Анонсы

25.11

На выставке «Ода точности» в Музее Москвы собраны новые и традиционные сценические технологии, которые используются на сценах «Ленкома», Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко и других театров Москвы.

27.11

В Мультимедиа Арт музее на выставке «Метафора, метафизика, метаморфоза» — работы российского фотохудожника и теоретика искусства Франциско Инфанта.

28.11

В широкий прокат выходит французская комедия «Прекрасная эпоха» (в ролях — Даниэль Отёй, Фанни Ардан).

29.11

Фото: WDSSPR

Продолжение диснеевской истории мультфильм «Холодное сердце-2» выходит в российский прокат.

30.11

В Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе ветераны России, стран СНГ и Балтии соберутся на Балу победителей.

01.12

В Русском музее на выставке «Александр Тышлер. Театр в станковых картинах» представлены живописные и графические работы знаменитого художника.