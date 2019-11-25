Элизабетта Трента, экс-министр обороны Италии

Одна против всех

Элизабетта Трента занимала пост министра обороны в правительстве Италии чуть больше года: в сентябре при формировании нового кабинета премьер Джузеппе Конте не утвердил ее в прежней должности. И хотя за столь краткий срок Трента заявить о себе все же успела (например, высказываниями о выводе итальянского контингента из Афганистана), настоящая слава пришла к ней уже после отставки. А все потому, что синьора Трента так и не покинула представительские апартаменты, предоставленные ей военным ведомством. Это привлекло внимание СМИ, ведь экс-министр — активистка движения «Пять звезд», которое громко заявляет о нетерпимости к подобным злоупотреблениям. Особо впечатлили размеры жилища — четыре комнаты (180 метров) плюс терраса и то, что расположено все это в престижном районе Св. Иоанна, близ одноименного собора. Экс-министр от боя уклоняться не стала. Она объяснила прессе, что ее жизнь и после отставки состоит «из отношений и встреч», а для всего этого представительское помещение просто необходимо. Да и закон, подчеркнула она, не нарушен, так как оформлена отныне жилплощадь на мужа, который и сам трудится в системе Минобороны в чине майора. Экс-министр подчеркнула: «Я сплю там, потому что его жена».

Подобная дерзость подняла СМИ снова в атаку. В итоге выяснилось: практика предоставления служебного жилья министрам касается тех, у кого нет в Риме квартиры. У синьоры Тренты таковая нашлась, правда, в менее престижном районе и меньшей площади. Помянули и мужа-майора: его звание и пост и вовсе не подразумевает прав на ведомственное жилье. Дошло до того, что глава движения «Пять звезд» Луиджи ди Майо поставил перед единомышленницей ультиматум: или съезжай, или выходи из движения. Но сдалась экс-министр, лишь когда в дело вмешалась военная прокуратура. А на прощание сделала ручкой: «Мой муж отказался от квартиры,— сообщила она,— но сделал это только во имя любви и спокойствия в нашей семье».

Елена Пушкарская, Рим