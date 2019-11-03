«Уралочка» вышла в финал Кубка России по волейболу

Во Дворце игровых видов спорта в Екатеринбурге в воскресенье завершился полуфинал Кубка России по волейболу. «Уралочка» прошла этап без поражений и вышла в финал. Екатеринбургские волейболистки встречались с челябинским клубом «Динамо-Метар» и победили в трех сетах (25:22, 25:13, 25:19), сообщает пресс-служба «Уралочки».

До этого в матчах полуфинала «Уралочка» одержала победу над саратовским «Протоном» и красноярским «Енисеем».

«Все по плану. Кубок мы играем, чтобы готовиться к чемпионату страны. Это этап подготовки к дальнейшему чемпионату. Финал будет иметь чисто спортивный интерес. Поедет ли на финал основной состав? Пока мы не решили. Все будет зависеть от состояния здоровья», — прокомментировал главный тренер ВК «Уралочка» Николай Карполь.

Финал турнира пройдет с 25 по 26 декабря в Казани. Команда, принимающая финал, автоматически выходит в финальный тур.