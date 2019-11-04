Рейс Петербург – Липецк задержался в Пулково на семь с половиной часов

Почти семь с половиной часов составила задержка рейса 7R 261 Санкт-Петербург – Липецк авиакомпании «РусЛайн». Самолет должен был вылететь в 14:30 воскресенья, 3 ноября, однако покинул петербургский аэропорт лишь в 21:54. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло Пулково.

Причины многочасовой задержки рейса не уточняются.

Ранее “Ъ-СПб” писал о проблемах, которые возникли 1 ноября у пассажиров рейса Тюмень – Санкт-Петербург. SuperJet-100 авиакомпании «Ямал» вынужден был вернуться в аэропорт вылета из-за отказавшего двигателя.