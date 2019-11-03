СКА обыграл рижское «Динамо» по буллитам

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА в серии буллитов на своем льду обыграл одного из аутсайдеров турнира — рижское «Динамо». Игра, состоявшаяся в Ледовом дворце, завершилась победой хозяев со счетом 4:3.

Заброшенными шайбами в составе петербургских армейцев отметились Антон Бурдасов, Александр Барабанов и Андрей Кузьменко. Победный буллит записал на свой счет Кирилл Марченко.

После 27 сыгранных матчей СКА с 32 набранными очками вновь вернулся на вторую строчку в турнирной таблице Западной конференции.