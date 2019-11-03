В возрасте 80 лет умерла французская актриса и певица Мари Лафоре, сообщает агентство AFP со ссылкой на представителя ее дочери Доминика Сегала.

«Мари Лафоре скончалась в субботу в Женолье. Ее дочь только что сообщила мне об этом»,— сказал он.

Мари Лафоре родилась в 1939 году во Франции. В 1978 году она переехала в Швейцарию, где получила гражданство. В России она известна исполнением песен Manchester et Liverpool, которая долгое время использовалась в качестве фоновой музыки для прогноза погоды программы «Время», а также Mon amour, mon ami, которую использовали как саундтрек к фильму «8 женщин» и другими композициями. Мари Лафоре играла в фильмах и сериалах, среди которых — «Спрут-3», «Нежность», «На ярком солнце».