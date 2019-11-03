В Перми группа подростков отравилась психоактивными веществами, один из них скончался, сообщила на своей странице в facebook глава пресс-службы мэрии Наталья Шушпанова.

Трагедия случилась вчера днем в одном из домов в Дзержинском районе – четверо подростков проводили вечеринку, когда обнаружили одного из своих товарищей мертвым. По прибытию бригады скорой помощи был госпитализирован еще один участник вечеринки. Позже, уже из полиции, в отделение токсикологии были доставлены еще двое юношей. Сейчас обстоятельства инцидента изучает Следственный комитет.

На ближайшем заседании городской антинаркотической комиссии под председательством главы Перми Дмитрия Самойлова будут заслушаны доклады полиции о мерах, направленных на пресечение незаконного распространения наркотических и психотропных веществ, а также о работе различных ведомств по профилактике наркомании среди несовершеннолетних, уточнила Наталья Шушпанова.