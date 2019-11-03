Самую доступную в России ипотеку нашли на Урале

Самые благоприятные условия для покупки квартиры в ипотеку сложились в Уральском федеральном округе. Здесь наиболее удачное соотношение средней зарплаты и платежей по ипотеке, пишет ТАСС со ссылкой на исследование Райффайзенбанка. В УрФО ежемесячный платеж по ипотеке в среднем составляет 42% от зарплаты. На втором месте по доступности ипотеки Центральная Россия, на третьем — Сибирь. В Москве и на Юге России ежемесячно на обслуживание кредита уходит около 60% зарплаты.

В исследовании указывается, что внутри регионов есть свои лидеры по доступности жилья с точки зрения цены и дохода. Легче всего в этом смысле приходится жителям Сургута, Миасса и Сыктывкара — зарплаты на севере традиционно выше, а цены на жилье не самые высокие по России. Дороже всего относительно средних зарплат жилье будет стоит жителям подмосковных Химок, Сочи и Калининграда. В Москве средний ежемесячный платеж (50,6 тыс. руб.) составляет примерно половину зарплаты.

Для исследования использовались данные банка о количестве, сроке погашения и ежемесячных платежах по ипотеке за период с 1 января 2018 года до начала октября 2019 года, а также данные Росстата о средней зарплате в 2019 году и средней цене квадратного метра жилья на первичном и вторичном рынках недвижимости за 2018-2019 годы.