За год петербургская сеть «Улыбка радуги» открыла в Перми 16 магазинов

Сеть магазинов косметики и товаров для дома «Улыбка радуги» с лета 2018 года открыла в Перми 16 магазинов. Об этом „Ъ-Прикамье“ стало известно на сайте «Улыбка радуги». Как уточнили в официальной группе компании ВКонтакте, первые магазины сети стали появляться в Перми летом 2018 года.

Магазины «Улыбка радуги» расположены в таких микрорайонах города, как Центр, Парковый, Вышка-2, Балатово, Рабочий поселок и другие. В отделах сети продается косметика, бытовая химия и товары для дома.

«Улыбка радуги» является одной из крупнейших сетей в России по продаже косметики и бытовой химии и имеет магазины в Московской, Петербургской, Псковской, Ярославской, Мурманской, Петрозаводской и других областях. Владельцы сети — Дмитрий Костыгин и Август Мейер. Бизнесмены владеют, в том числе, долей в сетях «Ривгош», «Юлмарт», «Альпари» и «Дикая орхидея». «Улыбка радуги» расширяется за счет открытия новых точек и за счет поглощения более мелких игроков.