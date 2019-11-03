«Новые фитинговые технологии» задолжали свыше 2 млрд руб.

Арбитражный суд Пермского края опубликовал мотивировочное решение о введении процедуры наблюдения в отношении АО «Новые фитинговые технологии» (НФТ). Процедура была введена еще 16 октября. Согласно материалам суда, основной долг общества перед Сбербанком составил 2,007 млрд руб. и еще 190,3 млн руб. неустойки. На такую сумму в 2016 году банком было выдано три кредита, обслуживаться заем перестал в феврале 2019 года. Представитель НФТ сумму основного долга не оспаривал, но был не согласен с суммой неустойки. Также он предлагал суду дать время на заключение мирового соглашения с кредиторами.

Однако суд отказал, управляющим АО был утвержден Алексей Ярков. Следующее рассмотрение дела назначено на 11 февраля.

Напомним, завод компании «Новые фитинговые технологии» в Чайковском был введен в эксплуатацию летом 2017 года в рамках реализуемого на территории Пермского края инвестиционного проекта «Строительство завода по производству соединительных деталей трубопроводов». Основная задача проекта — удовлетворение потребностей предприятий нефтегазового и энергетического секторов экономики в соединительных деталях трубопроводов. Общая сумма инвестиций составила около 4,4 млрд руб.