Семилетней челябинке с редким заболеванием требуется донор костного мозга

Семилетней жительнице Челябинска Валерии Мишиной требуется пересадка костного мозга. В августе этого года врачи обнаружили у девочки редкое генетическое заболевание - «анемия Факони», которое провоцирует развитие раковых заболеваний.



Самочувствие Валерии ухудшилось после возвращения из отпуска, проведенного в Турции. На теле девочки стали появляться синяки, которые не проходили, сообщила мать ребенка Анна Мишина. Три недели девочку обследовали в Челябинской детской областной больнице, затем направили в Москву, где поставили диагноз. Единственным способом лечения анемии Фанкони является трансплантация костного мозга.

«У Леры есть маленький братик, но он не подошел как донор. Теперь нам ищут неродственного. Уже прошло больше месяца. Как сказали московские врачи, дети с таким диагнозом, живут два года»,— говорит мать девочки. Из-за болезни Валерия не пошла в первый класс и перестала заниматься черлидингом. Врачи запретили ребенку находится в общественных местах из-за ослабленного иммунитета. Пока девочка сидит с мамой дома и ездит на переливания крови в областную больницу.

Родители Валерии надеются, что в ближайшее время медикам удастся найти подходящего донора. Помочь семье можно пополнив всероссийскую базу доноров костного мозга. Для этого надо сдать кровь и подписать согласие на донорство стволовых клеток.