СКР проводит проверку после гибели рабочего на пожаре в Кузбассе

Следственный комитет России проводит проверку после гибели рабочего при пожаре на складе промышленного предприятия в Кемерово. Как сообщает пресс-служба регионального управления ведомства, 2 ноября около 10:38 поступило сообщение об обнаружении в ходе ликвидации пожара в складском помещении «Сибирского центра утилизации» тела рабочего.

Предварительно установлено, что в помещении, в котором четверо рабочих разгружали контейнер с отходами, произошло воспламенение груза. В здании возник пожар, трое работников самостоятельно покинули помещение и вызвали сотрудников МЧС. Прибывшие спасатели во время тушения пожара обнаружили тело 26-летнего рабочего, вызвали следственную группу. Причину его смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщали местные СМИ, площадь пожара составила 800 кв. м, сгорели два производственно-складских помещения, от огня пострадал расположенный к ним вплотную открытый склад. На месте ЧП работали более 20 единиц пожарной спецтехники и свыше 70 человек личного состава.

Компания «Сибирский центр утилизации» создана в 2009 году. Основное направление деятельности — обезвреживание шахтовых самоспасателей и регенеративных патронов к ним. Предприятие имеет лицензию на сбор, транспортировку и обезвреживание промышленных отходов I–IV класса опасности, перерабатывает масла и автомобильные фильтры, колеса, резину, нефтесодержащие отходы и железнодорожные шпалы.

Юрий Зуев