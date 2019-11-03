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Прокурор Тольятти перешел на пост главы управления Московской межрегиональной транспортной прокуратуры

Прокурор Тольятти Альберт Москалев перешел на должность руководителя управления Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Об этом сообщает пресс-центр администрации города.

Транспортная прокуратура занимается осуществлением надзора за исполнением законов на железнодорожном, водном и воздушном транспорте, а также в сфере таможенной деятельности.

Альберт Москалев возглавил прокуратуру Тольятти в апреле 2017 года после работы руководителем прокуратуры Дубны Московской области.

Ани Айвазян


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