Прокурор Тольятти перешел на пост главы управления Московской межрегиональной транспортной прокуратуры

Прокурор Тольятти Альберт Москалев перешел на должность руководителя управления Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Об этом сообщает пресс-центр администрации города.

Транспортная прокуратура занимается осуществлением надзора за исполнением законов на железнодорожном, водном и воздушном транспорте, а также в сфере таможенной деятельности.

Альберт Москалев возглавил прокуратуру Тольятти в апреле 2017 года после работы руководителем прокуратуры Дубны Московской области.

Ани Айвазян