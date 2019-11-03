Работа мечты не даст отдохнуть

Отдыхать в разных странах весь год и получить за это 25 тыс. фунтов — в Великобритании появилась вакансия профессионального путешественника. От соискателя почти ничего не требуется — нужно лишь писать о своих впечатлениях от поездок в соцсетях. Претендент должен иметь загранпаспорт и любить путешествия, написано в объявлении. За год в пересчете на рубли турист-профессионал получит до 2 млн руб. Звучит как сказка, но HR-специалисты уверены, что компания рассказала не обо всех требованиях. Так ли просто быть профессиональным путешественником? И сколько можно заработать на туристических поездках? Выясняла Юлия Жданова.

Отдыхать на лучших курортах мира каждую неделю, выкладывать фотографии в сеть и получать за это около 2 млн руб. в год. Такие условия предлагают в британской компании «Ваучер». На днях они разместили объявление о том, что ищут профессионального путешественника. В качестве тестового задания нужно записать видео на 30 сек с рассказом о себе и разместить в соцсетях. Судя по описанию требований к претендентам, на эту должность подойдет практически любой, кто достиг 18 лет, завел загранпаспорт и умеет выкладывать фото в соцсети.

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Профессиональный путешественник — это специальность, которая не имеет ничего общего с отпуском на пляже, уверен автор телепрограммы о путешествиях Сергей Доля. В этой работе есть много дедлайнов, непредвиденных ситуаций, а также требуется знание нескольких языков, пояснил эксперт: «Это очень маленькие деньги. Когда ты путешествуешь в период отпуска – это одно.

Когда ты каждый день куда-то летаешь – это тяжелая работа.





Нужно собрать чемодан, вечером приехать в гостиницу, будет уже поздно, нужно все разобрать. Поужинать, скорее всего, не успеваешь, на следующее утро опять встал, все собрал, куда-то поехал. Монтаж видео занимает большое количество времени, как и обработка и размещение фотографий, а в поездках интернет обычно очень медленный».

Не исключено, что это просто рекламный ход, отмечают хедхантеры. В британской компании не скрывают, что их главная цель — показать с лучшей стороны все свои туры. Успешный кандидат должен будет протестировать 40 маршрутов и поделиться впечатлениями в видеоблоге и соцсетях. Разрешается взять с собой одного спутника.

На российском рынке труда тоже много необычных вакансий, сообщила "Ъ FM" руководитель исследовательского центра Superjob.ru Наталья Голованова. Но кандидатам в таких случаях нужно быть готовыми к тому, что работодатель не раскрыл всех требований, считает эксперт: «Я думаю, здесь все намного хитрее, чем сказано. Будут все-таки дополнительные требования. Почему они не озвучены? Здесь компания преследует рекламные цели: вакансия стоит не так дорого, как рекламное объявление. Контент для соцсетей становится сейчас главным средством продвижения услуг».

В этом году аналогичную вакансию разместила на своем сайте туристическая компания из России Biletik.aero. Но требований к кандидатам у организации было куда больше, чем у британских коллег. Например, предъявить свой тревел-блог. За первую неделю в компанию поступило 50 тыс. заявок сообщил "Ъ FM" генеральный директор Biletik.aero Андрей Каймачников: «Общее количество заявок дошло до 200 тыс.

Главными критериями были: стиль написания, умение делать фотографии и видео.

Естественно, та компания, которая публикует подобные вакансии, получает дополнительное продвижение».

В начале этого года сайт люксовых вещей HushHush тоже разместил вакансию путешественника. Но тестировать ему предлагалось не только лучшие курорты, но и самые дорогие машины и яхты. Обещанная зарплата составляла более 500 тыс. руб. в месяц.

Профессиональный путешественник — не самая необычная профессия для российского рынка труда. По данным сервиса поиска персонала «Работа.ру», в этом году работодатели искали консультантов по элитному алкоголю за 30-45 тыс. руб. в месяц, собачьих стилистов — за их услуги предлагалось до 120 тыс. Испытателям осветительных приборов давали меньше — 40 тыс. в месяц, специалистам по замесу теста — 50 тыс. руб.