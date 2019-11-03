В Перми осуждены организаторы незаконных юридических лиц

Мотовилихинский суд Перми признал пятерых жителей краевого центра виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная организация юридического лица».

Как сообщает пресс-служба краевого главка МВД, следователями отдела полиции №4 установлено, что фигуранты в течение полутора лет занимались созданием фирм-однодневок для обналичивания денежных средств. Четыре таких компании были оформлены на двух подсудимых, которые при этом сами занимались поиском лиц-псевдоучредителей.

Всего злоумышленниками создано 15 фирм-однодневок. В ходе расследования все пятеро дали признательные показания и заключили досудебное соглашение. Суд рассмотрел дело в особом порядке и приговорил организатора к 3 годам колонии строгого режима, одного из фигурантов – к штрафу в 400 тысяч рублей, еще трое участников получили наказание в виде обязательных работ от 200 до 240 часов.