Петериса Скудру отправили в отставку с поста главного тренера ХК «Трактор»

Главного тренера челябинского «Трактора» Петериса Скудру отправили в отставку. Такое решение приняло руководство хоккейного клуба после поражения от «Автомобилиста» со счетом 3:5, сообщает пресс-служба «Трактора». Новым главным тренером станет Владимир Юрзинов-младший.

«По итогам 27 матчей "Трактор" находится вне зоны плей-офф. В связи с неудовлетворительными спортивными результатами, по требованию президента клуба Алексея Текслера, главный тренер Петерис Скудра отправлен в отставку. Предложение возглавить "Трактор" принял Владимир Владимирович Юрзинов (младший), соглашение с ним будет подписано в ближайшие дни, когда тренер приедет в Челябинск», - заявил генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф. По его словам, болельщики «заслуживают видеть победы», и команда уже сегодня должна быть в зоне плей-офф, борьба за Кубок Гагарина продолжится.

Петерис Скудра был назначен на пост главного тренера «Трактора» в апреле этого года после провального сезона. Тренерскую карьеру начал в 2011 году «Северстали» (Череповец), затем работал в «Сибири» (Новосибирск). С 2013 года в течение пяти сезонов был главным тренером в нижегородском «Торпедо».