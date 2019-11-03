ТАСС: госиспытания новой БМП с боевым модулем «Бережок» завершатся к декабрю

Государственные испытания модернизированной боевой машины пехоты БМП-2М, оснащенной боевым обитаемым модулем «Бережок», завершатся до 1 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По его словам, речь идет о «глубокой» модернизации стоящей на вооружении БМП-2. Утверждается, что боевые возможности БМП-2М возросли примерно в четыре раза.

Модуль «Бережок» предназначен для транспортировки личного состава, машина способна вести стрельбу на плаву и на ходу в любое время суток. Также БМП-2М получила автоматический гранатомет АГ-30 и четыре противотанковые управляемые ракеты «Корнет».